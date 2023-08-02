«Запарила» жильцов: незаконную сауну закрыли в Хабаровске

В Хабаровске закрыли шумную сауну с бассейном Фото: Роспотребнадзор по Хабаровскому краю

Жильцы дома на Руднева обратились в Роспотребнадзор с просьбой закрыть СПА-центр и сауну, которая работала на цокольном этаже здания. Оздоровительный центр мешал людям. Оттуда постоянно доносился шум. Кроме того, жилой дом не предназначен для работы таких заведений.

- При рассмотрении жалобы был подтвержден факт нарушения требований санитарного законодательства к эксплуатации многоквартирного дома. Согласно правилам, сауны и бассейны должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, встроенных (встроенно-пристроенных) помещениях общественных зданий. Их размещение в многоквартирных домах не допускается, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Управление направило иск в суд с требованием запретить работу СПА-центра. Закон стал на сторону Роспотребнадзора. Владельца бизнеса обязали закрыть заведение. Также суд запретил предоставлять в аренду нежилые помещения дома для оказания услуг СПА и сауны.

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