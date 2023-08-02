Модель площадки Хабаровского края на ВЭФ показали в правительстве фото: правительство Хабаровского края

Зампред правительства РФ Юрий Трутнев провел совещание по подготовке к Восточному экономическому форуму. В этом году он пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Площадки регионов расположатся на территории кампуса ДВФУ.

– Десять лет назад Владимир Путин определил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. На восьмом Восточном экономическом форуме будем подводить итоги, говорить о том, к чему мы пришли, что удалось, а что только предстоит сделать. За время своего существования мероприятие стало ключевой площадкой для выработки решений, имеющих большое значение не только для Дальнего Востока, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, площадкой для привлечения инвесторов, многостороннего и международного сотрудничества. С разворотом России на Восток его роль возросла в разы, – сказал Юрий Трутнев.

Традиционные блоки в архитектуре будут адаптированы под современную международную обстановку. Деловая программа включит в себя шесть блоков, в которые войдут логистика, международное сотрудничество, итоги за прошедшие 10 лет, технологическое развитие, разговоры о будущем и образование с воспитанием.

По итогам модераторы доложат президенту об итогах работы за последние годы и расскажут о своих планах на будущее.

По традиции для гостей и участников подготовят спортивную и культурную программы. А все дни форума на набережной бухты Аякс будет открыта выставка, где свои достижения покажут 11 регионов ДФО.

Хабаровский край традиционно примет участие в мероприятии. Его комплекс раскинется на 550 квадратных метров, где будут показаны инвестпроекты и потенциал региона. Как и в прошлом году, в павильоне покажут интерактивное видео о красотах края, 3D-визуализация объектов, анимация и многие другие интересные интерактивы. Из особенностей этого года – дополнительное здание, где будет создана экспозиция будущего обновленного художественного музея, и гости мероприятия увидят его первыми.

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