Почти 400 тонн автозапчастей из Китая прибыло на поезде в ЕАО Фото: ДВЖД

Жители России постепенно забывают о пандемии коронавируса. Уже запустили безвизовые поездки, а сейчас восстановили и импорт. В Еврейскую автономную область прибыло почти 400 тонн комплектующих для автомобилей. Запчасти приехали на поезде из Китая, из города Тунцзян. Это первый железнодорожный груз с импортными товварами из Поднебесной, который прибыл в ЕАО.

- Почти 400 тонн комплектующих ввезены через железнодорожный пункт пропуска «Нижнеленинское». Товары проследуют в центральную часть России в таможню назначения и после совершения необходимых таможенных операций станут доступны на внутреннем рынке, - рассказали представители Дальневосточной железной дороги.

До сегодняшнего дня пункт работал только на экспорт: грузы вывозили в Китай, но назад ничего не привозили. Сейчас пункт пропуска работает круглосуточно с понедельника по воскресенье.

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