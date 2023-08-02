Подкараулил и напал: магаданца осудят за попытку убийства жены

Житель Магадана чуть не убил жену из-за бытовухи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Колыме закончили расследовать дело против 56-летнего жителя областного центра. Мужчина попытался убить свою 49-летнюю жену, на него завели уголовное дело за покушение. Сейчас его расследование закончено.

Преступление произошло майским вечером. 25 числа мужчина накинулся на бывшую жену, желая ее смерти. - Мужчина, испытывая личную неприязнь к бывшей супруге из-за бытовых вопросов, в состоянии алкогольного опьянения подкараулил ее в подъезде дома по улице Пролетарской, где высказал в ее адрес угрозу убийством, после чего нанес ей два удара ножом в грудную клетку и удар в бедро, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Женщина смогла увернуться, а подоспевшие на ее крики соседи смогли выбить из рук мужчины нож и задержать его до тех пор, пока не приедет полиция.

Сейчас против магаданца собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили для утверждения обвинения.

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