Распродажу авиабилетов объявили в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске объявили скидки на авиабилеты в «бархатный сезон». Улететь на отдых жители краевой столицы могут на 40 процентов дешевле. Цены снижает компания «Уральские авиалинии».

- Акция охватывает как прямые, так и маршруты с пересадками. Приобрести выгодные билеты можно до 13 августа включительно. Период вылетов – с 21 августа по 30 октября, - рассказали в администрации Хабаровска.

Из международного аэропорта авиакомпания летит в Санкт-Петербург с пересадкой в Екатеринбурге. Стоимость на перелет туда-обратно на сентябрь начинается от 13 тысяч рублей, то есть всего 7,5 тысячи в одну сторону. Для сравнения: перелет в конце августа обойдется вам на треть дороже: в 20 тысяч рублей.

Купить билеты можно на сайте аэропорта и в кассах на первом этаже терминала или в центре города по улице Карла Маркса, 66 (вход со стороны улицы Дикопольцева).

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