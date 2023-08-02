Испанский стыд: крепкие парни испортили клумбу в Советской Гавани Фото: скриншот

В Хабаровском крае снова объявились вандалы. На этот раз пострадала каркасная клумба в Советской Гавани. Ее установил неравнодушный житель города, но, к сожалению, продержалась она недолго.

О случившемся рассказали в администрации Советской Гавани. Им эти кадры, на которых видно, как крепкие парни крушат все вокруг, прислал человек, который и создал такую красоту.

- Кто-то старается, кто-то ломает. Снова. Оригинал этого видео нам прислал Евгений, именно ему пришла идея поставить на улице Киевская эту красивую каркасную клумбу, украсив город. На видео молодые и крепкие парни мучили цветочную композицию. Висели на ней, портили цветы. Мы испытываем стыд смотря эти кадры. И не понимаем, что в головах у них. Разве ЭТО может доставлять радость? - задаются вопросами в администрации города.

Сейчас представители мэрии надеются только на одно: парней поймают, и они понесут заслуженную ответственность.

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