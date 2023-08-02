Даже ноги отказались верить в это: хабаровчанин едва не погиб под машиной из-за трезвости

Мужчина выпал на дорогу перед едущей машиной в Хабаровске Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

2 апреля примерно в 15:15 водитель «Нивы» едва не наехал на человека, который внезапно выпал с обочины на дорогу прямо перед машиной в районе дома №130 на Большой. Внедорожник успел остановиться в паре метров от мужчины, перегородив дорогу для других машин, которые могли случайно наехать на человека. В этот момент мимо проезжал автомобиль ДПС. Сотрудники заметили ажиотаж на дороге и остановились у обочины.

Упавший мужчина неподвижно лежал на асфальте. Ему вызвали скорую и стали ждать медиков. Когда врачи приехали, водитель и пассажир «Нивы» помогли им усадить пациента в машину.

Упавший мужчина неподвижно лежал на асфальте Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

- Оказалось, что мужчина долго пил, а потом резко бросил. Его организм отреагировал на трезвость таким образом. Врачи сделали ему укол, после чего состояние пострадавшего улучшилось. Когда он окончательно пришел в себя, медики отвезли его домой, - рассказала «КП» - Хабаровск» инспектор по пропаганде УГИБДД УВД по Хабаровскому краю Ольга Голубева.

К счастью, в этой истории обошлось без пострадавших. Но так бывает не всегда. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей всегда соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов – быть внимательными и осторожными на дороге и вблизи проезжей части.

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