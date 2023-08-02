Жители Хабаровска смогут бесплатно пересесть на другой трамвай Фото: администрация Хабаровска

Для жителей краевой столицы появилась уникальная возможность не платить за проезд при пересадке. В городе увеличивают транспортную доступность, поэтому два месяца при пересадке с троллейбуса №2 на любой другой трамвай на железнодорожном вокзале платить второй раз не нужно. Акция продлится до конца сентября.

Напомним, этот маршрут запустили в Хабаровске с 10 июня по поручению мэра города.

- У жителей Хабаровска была потребность в соединении трех точек города. Троллейбусы, которые мы приобрели, оснащены системой автономного хода, благодаря которой мы смогли создать маршрут «трех вокзалов, – сказал Сергей Кравчук.

Маршрут частично дублирует шестой трамвайный. На этом троллейбусе хабаровчане могут уехать из авиагородка до остановки «Степная» без пересадок. К слову, раньше они часто об этом просили, тем более, что в этом направлении расположена детская поликлиника.

За полтора месяца стало понятно, что маршрут важен и нужен жителям города. В тестовом режиме троллейбусы ходили от аэропорта по улице Карла Маркса, затем поворачивали на Большую, доезжали до Воронежской, по ней двигались через автовокзал до железнодорожного вокзала и возвращались на Карла Маркса. Часть маршрута транспорт проезжал на автономном ходу – участок от остановки «Большая» через авто- и железнодорожный вокзалы до остановки «Павленко».

С августа маршрут будет работать по новой схеме, чтобы увеличить пассажиропоток: с Железнодорожного вокзала он поедет обратно по улице Воронежской через улицу Большую и до аэропорта. Благодаря этому с автовокзала можно будет добраться и до микрорайона Большая – Вяземская». Длина нового маршрута составляет 24,5 километра, на половине из которых нет контактной сети. Испытания прошли успешно, так что переживать не за что.

А на конечной теперь можно пересесть на другой трамвай совершенно бесплатно. Сделать это можно в течение двух часов после выхода из троллейбуса. Теперь за 33 рубля они смогут доехать из аэропорта на «Химфармзавод» и в поселок Кирова». В салоне нужно показать кондуктору чек, который проверят на подлинность, а потом дадут билет взамен.

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