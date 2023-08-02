Студенты ДВГУПС приняли военную присягу в Хабаровске Фото: ВВО

В Хабаровске прошло торжественное принятие присяги курсантами военного учебного центра Дальневосточного университета путей сообщения. Ритуал состоялся в воинской части железнодорожных войск ВВО. Всего сборы успешно прошли 190 человек. Началось торжественное мероприятие с выноса российского флага и боевого знамени воинской части.

- С напутственными словами к студентам обратились начальник управления железнодорожных войск ВВО генерал-майор Андрей Козлов, военный комиссар Хабаровского края Герой России гвардии полковник Сергей Евлампиев, а также представители администрации Хабаровска и правительства Хабаровского края, - рассказали в пресс-службе ВВО.

Теперь ребятам предстоит пройти стажировку на Байкало-Амурской магистрали. Там они на практике закрепят полученные по своим специальностям знания. Основой стажировки станет получение навыков работы на железной дороге.

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