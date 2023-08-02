Тайфун «Ханун» идет из Южной Кореи в Хабаровск Фото: Михаил ФРОЛОВ

Через неделю Хабаровск может накрыть дождями. К региону идет тайфун «Ханун» из Южной Кореи. Об этом рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

- Уже в эти выходные центр тайфуна окажется над архипелагом Хонсю и над Южной Кореей. Но стоит отметить, что у таких тайфунов есть хвост, он движется впереди, на сотни километров. Сам тайфун будет двигаться с юга на север, и фронтальная зона с осадками окажется южнее Японского моря, осадки принесет хвост в Приморский край, основной удар примут приграничные к Северной Корее регионы, - рассказал Юрий Варакин.

Ждать сильные осадки можно уже к концу декады - это примерно 10-11 числа. Накроют дожди не только Хабаровск, но и Благовещенск, и ЕАО. Выпасть может месячная или полумесячная норма осадков.

Специалист говорит, что это особенность августа: когда море сильно прогревается, над ним более успешно развиваются тайфуны. В этот раз стихия движется на Пекин, Тайвань, но в регионе влияние окажет в виде дождей, которые и ожидаются в Приморье.

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