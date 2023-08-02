Михаил Дегтярев принял участие в приведении курсантов Хабаровска к военной присяге Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске студенты ДВГУПС приняли военную присягу. В мероприятии принял участие губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Вместе с начальником управления железнодорожных войск ВВО генерал-майором Андреем Козловым и ректором вуза Владимиром Буровцевым он поздравил ребят. Клятву служить отчизне дали 190 человек.

По словам губернатора, присяга определяет смысл военной службы. Каждый год ее принимают сотни тысяч человек. Сегодня примерно столько же принимает участие в СВО, защищая страну от агрессии и демонстрируя высокие качества.

Глава региона отметил, что армия только закаляет характер и укрепляет волю, а также помогает стать самостоятельным и научиться нести ответственность за свои действия, слова и поступки. Освоение военного дела требует упорства, целеустремленности и высоких морально-волевых качеств, чего у военных не занимать.

- Молодой человек присягает Отечеству один раз, но это торжественное событие останется с ним на всю дальнейшую жизнь. И не важно, какому делу вы посвятите свою карьеру. Товарищи, которые сегодня рядом с вами в одном строю, навсегда останутся друзьями. Вас объединяет не только место учебы, город и край. Вы едины патриотизмом и любовью к своему дому и семье, преданностью Отечеству, - отметил губернатор.

Отдельно он поблагодарил преподавателей, а также родных и друзей курсантов, которые поддерживают их выбор. Глава региона пожелал им успехов в дальнейшем пути.

После того как ребята приняли присягу, они отправятся на стажировку на БАМ, где получат навыки работы на железной дороге, а также покажут, чему они смогли научиться.

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