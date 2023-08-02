Слишком спешил: мужчина на «Шкоде» устроил ДТП в Хабаровске

Мужчина пострадал в аварии в Хабаровске после столкновения с бордюром Фото: ГИБДД Хабаровска

Очередное дорожно-транспортное происшествие случилось в Хабаровске днем 2 августа. В нем пострадал человек.

Авария случилась в 12 часов дня на улице Промывочной. Причиной стало несоблюдение безопасной дистанции.

- Водитель, управляя автомобилем Skoda со стороны проспекта 60-летия Октября в сторону улицы Шмаковской, в районе дома №13 не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Toyota, в результате чего совершил столкновение, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

От удара Toyota отлетела за пределы проезжей части и въехала в металлическое ограждение. Пострадал водитель иномарки - мужчина 60 лет. Насколько тяжелыми были травмы, неизвестно. О состоянии мужчины также ничего не сообщается.

Инспекторы ГИБДД просят водителей быть внимательней на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

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