За нарочный наезд на сотрудника полиции осудили жителя Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском суде Хабаровска вынесли приговор мужчине 38 лет. Его осудили за насилие в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.

Оперативник - сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков - остановил мужчину, чтобы проверить наличие у него запрещенных веществ. Все происходило на оживленной улице в Хабаровске, около одного из домов.

- Представители власти предъявили служебные удостоверения, потребовали открыть двери автомобиля для проверки на предмет хранения наркотических средств. Однако мужчина привел автомобиль в движение, игнорируя законные требования сотрудников остановить транспортное средство, и совершил наезд на оперуполномоченного, - рассказали в суде.

В итоге полицейский получил легкие травмы.

Хабаровчанин свою вину признал. Суд учел степень общественной опасности: это преступление относится к категории тяжких. Также у мужчины обнаружилась непогашенная судимость, что тоже повлияло на принятие решения.

Мужчину признали виновным. К приговору ему присоединили неотбытую часть дополнительного наказания по приговору от 19 августа 2021 года. В итоге три года он проведет в колонии общего режима. Садиться за руль ему запретили на 366 дней.

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