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НовостиПроисшествия2 августа 2023 9:49

За нарочный наезд на сотрудника полиции осудили жителя Хабаровска

Хабаровчанин специально сбил оперативника МВД
Василина ИКОННИКОВА
За нарочный наезд на сотрудника полиции осудили жителя Хабаровска

За нарочный наезд на сотрудника полиции осудили жителя Хабаровска

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском суде Хабаровска вынесли приговор мужчине 38 лет. Его осудили за насилие в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей.

Оперативник - сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков - остановил мужчину, чтобы проверить наличие у него запрещенных веществ. Все происходило на оживленной улице в Хабаровске, около одного из домов.

- Представители власти предъявили служебные удостоверения, потребовали открыть двери автомобиля для проверки на предмет хранения наркотических средств. Однако мужчина привел автомобиль в движение, игнорируя законные требования сотрудников остановить транспортное средство, и совершил наезд на оперуполномоченного, - рассказали в суде.

В итоге полицейский получил легкие травмы.

Хабаровчанин свою вину признал. Суд учел степень общественной опасности: это преступление относится к категории тяжких. Также у мужчины обнаружилась непогашенная судимость, что тоже повлияло на принятие решения.

Мужчину признали виновным. К приговору ему присоединили неотбытую часть дополнительного наказания по приговору от 19 августа 2021 года. В итоге три года он проведет в колонии общего режима. Садиться за руль ему запретили на 366 дней.

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