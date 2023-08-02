Три автобуса сменят маршрут в Комсомольске-на-Амуре Фото: правительство Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре начали ремонт ливневки на Московском проспекте. Работы пройдут на участке в районе домов №№ 6-10. Из-за этого придется сменить схему работы трех автобусов. Ограничение будет действовать со 2 по 5 августа.

Так, автобус №1 поедет от Комсомольского шоссе по проспекту Победы до магазина «Орленок». Там он развернется и аналогично поедет по маршруту обратно.

Маршрут №14 отправится от Комсомольского шоссе по проспекту Победы, потом свернет на Советскую, а потом - на Московский проспект. Обратно он поедет по этому же пути.

Автобус №23 поедет с Комсомольского шоссе по улице Свердлова, потом выедет на Советскую, а после поедет по привычному маршруту.

Жителей города, которые пользуются автобусами, просят принять это к сведению и выходить на остановки на новых маршрутах. Будет ли изменена схема для другого транспорта, не сообщается.

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