Посетить страусиную ферму смогут жители Хабаровского края на выходных Фото: Михаил ФРОЛОВ

В свои права вступил последний месяц лета, так что нужно точно продумать, чем заняться в последние теплые деньки. Рассказываем о программе на предстоящие выходные.

- Обязательно сделайте пометку в своем календаре, что с 24 по 26 августа в рамках Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток» пройдет большой фестиваль. На краевой набережной будут работать тематические и детские мастерские, а для ярких снимков на память организуют различные фотозоны и инсталляции. Все желающие смогут принять участие в розыгрышах и попробовать блюда местных рестораторов. Главным событием фестиваля станет запуск большого кита, - рассказали в министерстве туризма края.

Продолжаются экскурсии в музей Амурского моста на теплоходе. Но с 12 августа их время меняется, и это нужно учесть. Теплоход будет отходить от третьего причала у городского пляжа в 12 часов. Небольшое путешествие займет 2,5 часа, и организуют его по субботам и воскресеньям. В пути вам расскажут об истории краевой столицы и о том, как строили «Амурское чудо».

Жители Комсомольска-на-Амуре могут отправиться на страусиную ферму. Она находится в поселке Хурба. Страусы интересны не только детям, но и взрослым. К тому же они с удовольствием позируют для фото. А специалисты расскажут, сколько весит массивное яйцо страуса, и правда ли то, что они прячут голову в песок.

А для тех, кому нужно обновить аватарку в соцсетях, подготовили экскурсию на озеро с лотосами. Цвести они будут еще буквально пару недель. Главное не забывать, что это краснокнижный цветок, и срывать его нельзя. За это можно заплатить серьезный штраф.

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