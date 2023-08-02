Долететь на вертолете до поселка Победа смогут жители Хабаровска Фото: правительство Хабаровского края

Хабаровчане смогут добраться до поселка Победа на вертолете. Дело в том, что движение теплоходов сейчас ограничено, и минтранс ввел дополнительные воздушные рейсы.

- С 22 июля сохраняется недостаточный для выполнения теплоходами рейсов по полному маршруту уровень воды в реке Кур и вертолетное сообщение является единственной альтернативой речному транспорту. Помимо перевозки пассажиров, вертолетами доставляются медикаменты, почта и пенсии для жителей населенных пунктов, – отметили в краевом министерстве.

По графику запланированы два вылета. Они состоятся 3 и 10 августа. Их выполнит авиакомпания «Дальнереченск Авиа». Вылет выполняется из терминала внутренних авиалиний хабаровского аэропорта. Пассажирам нужно будет сдать багаж, получить билет и пройти досмотр. Только после этого им разрешено отправиться на посадку.

Вертолет вместит до 20 человек. Цена билета осталась той же: 1 992 рубля. Записаться на рейс можно по телефону 8 (914) 210-06-97. Купить билеты можно в основном зале аэропорта, на стойке авиакомпании.

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