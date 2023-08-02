Смертельная ошибка: мотоциклист погиб в аварии в Магадане

Молодой магаданец стал виновником смертельной аварии Фото: ГИБДД Магадана

В Магадане вечером 2 августа произошла смертельная авария. Погиб мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Транспортной.

В ГИБДД города рассказали, что виновником стал 22-летний парень на Toyota Crown. Он нарушил правила дорожного движения, и эта ошибка стоила жизни человека.

- Водитель автомобиля Toyota Crown двигался вверх по улице Транспортной. В нарушение требований ПДД он проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с мотоциклом, который двигался по проспекту Карла Маркса на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в ГИБДД Магадана.

В итоге водитель мотоцикла получил серьезные травмы и погиб на месте. Врачи скорой, которые приехали на место аварии, не успели ему помочь.

Сейчас на месте работают полицейские. Они выясняют все подробности аварии.

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