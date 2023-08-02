Памятник Василию Маргелову открыли в Комсомольске-на-Амуре Фото: администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре отметили день ВДВ. В честь праздника в городе открыли бюст Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову, который с 1954 по 1979 годы командовал Воздушно-десантными войсками СССР. Памятник появился у Мемориального комплекса землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

На место пришли глава города, председатель думы, десантники, ветераны и простые жители города.

- Генерал Маргелов был уникальным человеком, он самая настоящая легенда армии, воплощение мужества, героизма, патриотизма, военной мудрости и полководческого таланта. Для тысяч подростков, юношей и девушек он стал примером беззаветного служения Родине, преданности армии, - сказал мэр города Александр Жорник.

После он поблагодарил всех, кто имел отношение к сохранении в городе памяти Героя. Это местное отделение ДОСААФ и братство ветеранов.

Василий Маргелов был также участником войны с финнами. В его арсенале – немало орденов и медалей не только СССР, но и других иностранных государств.

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