Что произошло в Хабаровском крае к утру 3 августа: главные новости

Приставивший нож к горлу ребенка мужчина выслушал приговор Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчина залез в чужую машину и грозил перерезать горло ребенку, требуя довезти его до ж/д вокзала. Причиной такого поступка стало опоздание на поезд. Неизвестно, почему он не решил воспользоваться услугами такси. Вместо этого он угнал автомобиль, а после влетел в самосвал.

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