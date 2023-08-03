«Навстречу солнцу»: фестиваль пройдет в парке Муравьева-Амурского в Хабаровске

Фестиваль коренных малочисленных народов пройдет в Хабаровске Фото: Министерство культуры Хабаровского края

Международный день коренных малочисленных народов отметят в Хабаровске 5 августа. С 15 до 18 часов на территории краевого музея имени Гродекова и краевого парка Муравьева-Амурского состоится фестиваль «Навстречу солнцу».

- Гостей ждет насыщенная программа: экскурсии, музейные занятия, мастер-классы, дегустация национальной кухни, выставка-продажа изделий народных умельцев, фотозоны. А на следующей неделе мы приглашаем всех жителей и гостей края на тематические события, посвященные Международному дню коренных народов, который отмечается 9 августа, – сказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Начнется праздник 5 августа в 15:00 в музее имени Гродекова. Там откроется выставка «Дом детьми богат: детство в культуре народов России». В ее экспозиции – около 250 этнографических памятников XIX – ХХI веков, исторические фотографии.

В 15:30 в парке на сцене «Ракушка» начнется концерт. Для гостей выступят коллективы Хабаровского, Нанайского, Солнечного и района имени Полины Осипенко, а также Хабаровска. Также будут открыты передвижные выставки «Забытое путешествие. Фотографии П.П. Шимкевича» и «Арсеньев. Сквозь тайгу». В арке музея будет работать литературный уголок «Читаем сказки народов Приамурья».

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