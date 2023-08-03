Не осталось живого места: минивэн сбил человека в Николаевске

Автомобиль сбил перебегавшего дорогу человека Фото: ОГИБДД по Николаевску

1 августа примерно в 16:15 на улице Володарского в районе дома №15 произошла авария, в которой тяжело пострадал человек. Пешеход решил перейти дорогу в районе здания службы занятости, когда на него налетела Mitsubishi Delica.

35-летний водитель ехал со стороны Луначарского в сторону Сибирской, когда на секунду отвлекся от дороги. Этого хватило, чтобы не заметить человека на проезжей части. Минивэн протаранил пешехода на полном ходу.

- В результате аварии у пострадавшего диагностированы переломы ребер и седалищных костей, нарушена целостность тазового кольца, рвано-ушибленные раны голени, - рассказали в ОГИБДД по Николаевску.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства ДТП.

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