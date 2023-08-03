Студенты из Хабаровска помогут с импортозамещением деталей для авиатехники
Фото: Администрация Хабаровска
В хабаровском аэропорту прошла встреча представителей Центра трансфера технологий (ЦТТ) при Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) и авиакомпании «Дальнереченск Авиа» из Приморского края. Они обсудили планы сотрудничества вуза с компанией в обслуживании авиатехники.
- Из-за санкций и изменения курса валют у перевозчиков ДФО повысился интерес к импортозамещению авиаоборудования и его производству внутри региона, - сказал гендиректор «Дальнереченск Авиа» Сергей Асташкин.
Большая часть запросов от компании поступает на производство обшивки для внутренней отделки вертолетов. Решить проблему планируют, в том числе привлекая студентов ТОГУ.
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