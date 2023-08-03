Вел «бизнес» в арендованной квартире: хабаровчанина осудят за наркоторговлю

25-летнего торговца наркотиками задержали в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков получили наводку в отношении 25-летнего жителя Кировского района. Они узнали, что молодой человек может иметь отношение к торговле запрещенными веществами. Информация подтвердилась во время проверки. Оперативники нашли и изъяли три закладки в Центральном районе города, которые сделал подозреваемый.

По предварительным данным, мужчина через мессенджеры получал координаты тайников с наркотиками от третьих лиц. Он забирал большие партии, фасовал их в съемной квартире на дозы и продавал через закладки.

- Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Гром» задержали мужчину. Во время обыска в его квартире нашли весы и оборудование для упаковки наркотиков. Выяснилось, что безработный хабаровчанин попал в поле зрения закона впервые, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели дело по статье о незаконной продаже и хранении наркотиков. Его взяли под стражу до вынесения приговора. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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