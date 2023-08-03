Скрыть от вражеских глаз: жители Птичника снабжают бойцов СВО маскировочными сетями

Партию маскировочных сетей передали в зону СВО жители села Птичник в ЕАО Фото: Правительство ЕАО

Пока участники СВО героически защищают Родину и ее ценности, их родные и близкие делают все возможное, чтобы приблизить победу и поддержать бойцов. Так, с самого начала военной спецоперации жители села Птичник решили объединиться, чтобы обеспечить бойцов маскировочными сетями. Их идею поддержали и в местной администрации, выделив для работы один из кабинетов в здании.

Плетение маскировочных сетей уже освоил чуть ли не каждый житель села. Сотрудники администрации посвящают этому свой обед, а в остальное время в кабинете работают волонтеры и жители Птичника. С начала СВО они сделали уже больше 100 сетей.

Может показаться, что в плетении нет ничего сложного, но это долгий и трудоемкий процесс. На каждую сеть уходит порядка 500 ленточек. Готовую маскировку еще нужно укрепить, чтобы защитить ее от влияния погоды. На это тоже уходит время.

- Мы плетем сети, чтобы наши мужчины в зоне СВО знали, что мы им помогаем, что мы их любим, мы ждем их домой, чтобы они чувствовали нашу поддержку, - рассказывает ведущий специалист по муниципальному имуществу Птичника Надежда Амукова.

Волонтеры благодарят местных предпринимателей, особенно Ольгу Тимофееву, которые предоставляют базовые сети для работы. Кроме того, бизнесмены также передают бойцам продукты, одежду, помогают с закупкой техники.

- У всех нас в семьях и у знакомых есть люди, которые находятся на спецоперации. Мы им желаем, чтобы СВО поскорее закончилась, чтобы все пришли домой, и чтобы все были живы-здоровы, - говорит бухгалтер администрации Птичнинского сельского поселения Кристина Либих.

Военнослужащие всегда благодарят соотечественников за гуманитарную помощь, записывая для них видео из зоны СВО. Волонтеры рассказывают, что на заднем плане иногда можно заметить коробки со знакомыми надписями: «село Птичник», «Мы вас не забываем».

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