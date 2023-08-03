Народный контроль: общественники следят за качеством дорог в Хабаровском крае

Общественники проверяют качество дорог в Хабаровском крае Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

Прежде чем подрядчики сдают отремонтированные дороги в эксплуатацию, на объекты выезжает экспертная группа. Она проверяет, как соблюдаются технологии укладки асфальта, соответствие проезжей части необходимым параметрам. В состав группы входят представители заказчика, подрядчика и общественники. И если первые знакомы с особенностями процесса, то общественникам нужно иметь определенные знания, чтобы убедиться в качестве выполненных работ. Для этого они проходят обучение.

Накануне «представители народа» посетили асфальтобетонный завод в селе Гаровка-2 и познакомились с технологией производства дорожного покрытия. После они измерили параметры дороги, недавно отремонтированной по нацпроекту.

- Дорога должна быть отремонтирована четко в соответствии с техзаданием. Нацпроект «Безопасные качественные дороги» реализуется за счет бюджетов нескольких уровней, и контроль за результатом должен быть максимально ответственным и компетентным. Подобные обучения важны, ведь не зная самой технологии, невозможно будет проконтролировать работы. Посетив завод, мы убедились в использовании качественных материалов, - сказал зампред Общественного совета Хабаровского района Вячеслав Кожевников.

На сегодняшний день в Хабаровском районе работы выполняются на пяти объектах, на трех завершается приемка, сданы в эксплуатацию 11 дорог. Уже скоро подрядчики планируют приступить к ремонту дорог будущего года.

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