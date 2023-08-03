Силами авиации: к борьбе с лесными пожарами в Хабаровском крае привлекают вертолеты

Вертолеты МЧС участвуют в тушении лесных пожаров в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В последние дни в регионе стабилизируется пожароопасная обстановка. Этому помогли дожди, прошедшие по всей территории Хабаровского края. Но осадки только частично потушили пожары, поэтому специалисты продолжают борьбу со стихией.

Сложнее всего тушить огонь на отдаленных территориях. Для этого к работе привлекают вертолеты МЧС. За прошлую неделю двумя воздушными судами в Охотском и Аяно-Майском районах было перевезено 165 человек и доставлено порядка 8,6 тонны грузов. Всего они выполнили 46 полетов продолжительностью более 20 часов.

- Авиация МЧС России продолжает дежурство на севере Хабаровского края, оказывая помощь авиадесантникам. С конца июня двумя вертолетами Ми-8 выполнено 154 полета, в небе экипажи провели свыше 100 часов, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

С помощью авиации к месту лесных пожаров доставляют наземные группы лесоохраны. Иногда местность не позволяет посадить вертолет, тогда специалистам приходится спускаться на землю на лебедках. Всего за время дежурства воздушными судами перевезено 645 человек и около 40 тонн груза.

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