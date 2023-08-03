28 лет, уроженец поселка Смидович: полиция объявила в розыск жителя ЕАО

Полиция просит помощи с поиском жителя ЕАО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отделе уголовного розыска МОМВД России «Ленинский» ищут 28-летнего уроженца поселка Смидович. Турнов Алексей Александрович родился 17 февраля 1995 года. Сейчас ему 28 лет.

Полиция просит присмотреться к фотографии разыскиваемого мужчины. Возможно, кто-то узнает его и сможет сообщить его местоположение.

Розыск Алексея Турнова Фото: УМВД России по ЕАО

- Всех, кто располагает информацией о нахождении Алексея Турнова, просьба сообщить по телефонам 9-26-00, 4-12-13 либо по телефону доверия «128», - уточнили в УВД России по ЕАО.

Напомним, другого мужчину разыскивают в Хабаровске. Житель села приехал в город 30 июля и пропал. С тех пор о нем нет никакой информации.

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