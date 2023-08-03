Студенты ДВГУПС приняли военную присягу в Хабаровске Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

2 августа губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вместе с начальником управления железнодорожных войск ВВО генерал-майором Андреем Козловым и ректором ДВГУПС Владимиром Буровцевым приняли военную присягу у студентов вуза.

- Военная присяга - это высокие обязательства, определяющие смысл военной службы. Армия закаляет характер, укрепляет волю, приучает к самостоятельности и ответственности. Освоение военного дела вместе с гражданской специальностью требует высоких морально-волевых качеств, - прокомментировал Михаил Дегтярев.

Торжественную клятву верности отчизне дали 190 парней. Все они уже скоро закончат обучение военно-учетным специальностям.

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