На аварийный мост через Икуру жалуются жители Биробиджана Фото: прокуратура ЕАО
Жители поселка Железнодорожный жалуются на состояние моста через реку Икура. Их обращение к местным властям появилось в местных СМИ. Прокуратура Биробиджана начала проверку.
- В обращении сообщается о нарушениях требований законодательства при содержании моста через реку Икуру железнодорожного поселка в Биробиджане, а также о бездействии органа местного самоуправления, которым, по мнению граждан, не принимаются меры по ремонту аварийного моста, - сообщили в прокуратуре ЕАО.
Судя по кадрам, которые опубликовал надзорный орган, мост и вправду не вызывает доверия - весь расшатан, а местами есть крупные дыры.
Областной прокурор поручил тут же провести проверку и при наличии оснований рассмотреть вопрос привлечения к ответственности виновников. Сейчас специалисты ведомства работают над этим вопросом.
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