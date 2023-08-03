На аварийный мост через Икуру жалуются жители Биробиджана Фото: прокуратура ЕАО

Жители поселка Железнодорожный жалуются на состояние моста через реку Икура. Их обращение к местным властям появилось в местных СМИ. Прокуратура Биробиджана начала проверку.

- В обращении сообщается о нарушениях требований законодательства при содержании моста через реку Икуру железнодорожного поселка в Биробиджане, а также о бездействии органа местного самоуправления, которым, по мнению граждан, не принимаются меры по ремонту аварийного моста, - сообщили в прокуратуре ЕАО.

Судя по кадрам, которые опубликовал надзорный орган, мост и вправду не вызывает доверия - весь расшатан, а местами есть крупные дыры.

Областной прокурор поручил тут же провести проверку и при наличии оснований рассмотреть вопрос привлечения к ответственности виновников. Сейчас специалисты ведомства работают над этим вопросом.

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