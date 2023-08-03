Больше тысячи первоклашек сядут за парты в Магадане
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Родители в Магадане все еще могут записать своих детей в первые классы. Сейчас в школы зачислено 1089 ребятишек. Несколько школ уже закончили прием раньше времени. Это эколого-биологический лицей и лицей №1 имени Крупской, гимназии №№13, 24 и 30, а также школы №№2 и 21. Здесь первые классы уже укомплектованы.
А пока те, кто не успел записать ребятишек в школы, еще могут это сделать. Сейчас набирают ребят по желанию, а не по прописке.
- Подать заявления в другие школы родители могут до 5 сентября. До этого времени идет набор не проживающих на закрепленной за образовательной организацией территории. Направить документы можно лично (отнести в школу) или дистанционно отправить заявление через федеральный портал госуслуг, - рассказали в администрации Магадана.
Кроме того, в первый день учебного года в Магадане запланировано традиционное шествие первоклассников по центральным улицам города.
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