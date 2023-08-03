Жители Хабаровска почувствуют влияние циклона 4 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям краевой столицы стоит быть готовыми к дождям в грядущую пятницу. Погода в Хабаровске 4 августа будет пасмурной и прохладной. Средняя температура воздуха опустится еще на 2-4 градуса.

Дождь в Хабаровске 4 августа ожидается ближе к обеду. Специалисты не исключают грозу с молниями и раскатами грома. Северо-восточный ветер поднимется до 9-14 метров в секунду. Ночная температура составит от +14 до +16, а днем ожидается от +22 до +24 градусов.

Циклон также затронет южные и центральные районы Хабаровского края. На этих территориях ожидаются дожди и порывистый ветер до 14 метров в секунду. На севере края 4 августа будет сухо, но ветрено.

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