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НовостиПроисшествия3 августа 2023 6:24

Магаданец погиб от рухнувшего на него оборудования

Житель Магаданской области случайно уронил блочный кран на коллегу
Василина ИКОННИКОВА
Житель Магаданской области случайно уронил блочный кран на коллегу

Житель Магаданской области случайно уронил блочный кран на коллегу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Колыме приговор суда выслушает житель Тенькинского района. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла год назад. В августе прошлого года обвиняемый участвовал в проведении капитального ремонта участка газохода на центральной котельной в Усть-Омчуге. Мужчина не обдумал свои действия, и в итоге его коллега не вернулся с работы домой.

- Для подъема кирпичей был установлен блочный кран. Один из разнорабочих по собственной инициативе приступил к работе с подъемным механизмом и потянул на себя трос. В результате необдуманных действий устройство с крыши обрушилось на другого работника, который находился на строительной площадке, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Мужчина получил такие серьезные травмы, что помочь ему не успели. Он погиб на месте.

Сейчас дело передано в суд, где коллеге вынесут приговор. Ему грозит два года лишения свободы.

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