Магаданец погиб от рухнувшего на него оборудования

Житель Магаданской области случайно уронил блочный кран на коллегу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Колыме приговор суда выслушает житель Тенькинского района. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла год назад. В августе прошлого года обвиняемый участвовал в проведении капитального ремонта участка газохода на центральной котельной в Усть-Омчуге. Мужчина не обдумал свои действия, и в итоге его коллега не вернулся с работы домой.

- Для подъема кирпичей был установлен блочный кран. Один из разнорабочих по собственной инициативе приступил к работе с подъемным механизмом и потянул на себя трос. В результате необдуманных действий устройство с крыши обрушилось на другого работника, который находился на строительной площадке, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Мужчина получил такие серьезные травмы, что помочь ему не успели. Он погиб на месте.

Сейчас дело передано в суд, где коллеге вынесут приговор. Ему грозит два года лишения свободы.

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