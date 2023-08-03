Почти 750 бездомных собак и кошек отловили в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске продолжается отлов бездомных животных. Те из них, которые не проявляют агрессию, после чипирования, стерилизации и лечения возвращаются на волю. В противном случае животных оставляют в приюте на пожизненном содержании. Всего с начала 2023 в Хабаровске отловили 695 собак и 45 кошек.

- Проблема уличных животных по-прежнему волнует жителей. С их помощью комитеты по управлению районами формируют списки улиц, где замечены стаи бродячих собак, и передают их исполнителю контракта - ИП Лемихова. Елена Сергеевна знакома со всеми трудностями, без которых не обходится ее работа. С ней у администрации города договорные отношения, - рассказала главный специалист городского управления ЖКХ Юлия Драновская.

До конца года в Хабаровске отловят почти 1,2 тысячи животных. На это правительство региона выделило 18,2 миллиона рублей. Пока освоено 11 миллионов. Содержание одного животного в приюте обходится городу в 162 рубля в день. В эту сумму входит уборка вольеров и питание их обитателей.

Хабаровчанам напоминают, что сообщить о проблеме бездомных животных можно в комитет по управлению районом.

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