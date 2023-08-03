Воспользовался положением: магаданец вытащил из чужой квартиры кухонный гарнитур

За кражу кухонного гарнитура осудили жителя Магаданской области Фото: Оксана ЗУЙКО

Зачастую воришки крадут вещи небольшие по размеру. Но иногда масштабы могут сильно превышать украшения и купюры. Например, некоторые воруют даже мебель. Так, колымчанина осудили за кражу - житель Тенькинского района проник в чужую квартиру и вытащил оттуда кухонный гарнитур.

Преступление произошло в мае. Мужчина узнал, что в той квартире давно никто не живет. Он воспользовался положением и решил ее обчистить. Пришел глубокой ночью, выбил дверь и вытащил оттуда три навесных шкафа и четыре ящика кухонного гарнитура. Их стоимость превысила 4500 рублей.

- Похищенным он распорядился по своему усмотрению, - сообщили в прокуратуре Магаданской области.

Мужчину приговорили к 2,5 года принудительных работ. Десятую часть от заработка он будет отдавать в доход государства.

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