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НовостиПроисшествия3 августа 2023 6:48

Воспользовался положением: магаданец вытащил из чужой квартиры кухонный гарнитур

За кражу кухонного гарнитура осудили жителя Магаданской области
Василина ИКОННИКОВА
За кражу кухонного гарнитура осудили жителя Магаданской области

За кражу кухонного гарнитура осудили жителя Магаданской области

Фото: Оксана ЗУЙКО

Зачастую воришки крадут вещи небольшие по размеру. Но иногда масштабы могут сильно превышать украшения и купюры. Например, некоторые воруют даже мебель. Так, колымчанина осудили за кражу - житель Тенькинского района проник в чужую квартиру и вытащил оттуда кухонный гарнитур.

Преступление произошло в мае. Мужчина узнал, что в той квартире давно никто не живет. Он воспользовался положением и решил ее обчистить. Пришел глубокой ночью, выбил дверь и вытащил оттуда три навесных шкафа и четыре ящика кухонного гарнитура. Их стоимость превысила 4500 рублей.

- Похищенным он распорядился по своему усмотрению, - сообщили в прокуратуре Магаданской области.

Мужчину приговорили к 2,5 года принудительных работ. Десятую часть от заработка он будет отдавать в доход государства.

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