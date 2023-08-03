Правительство Хабаровского края контролирует проблемные стройки Фото: Министерство строительства Хабаровского края

Долгострои, ранее принадлежавшие компании «Диалог», - больная тема для хабаровчан. Они уже несколько лет ждут, пока дома, наконец, достроят, а дольщики получат свои квартиры. Ранее их обрадовали хорошей новостью - все проблемные объекты компании-банкрота передели другим подрядчикам. Сейчас уже возобновились работы на всех объектах. Правда, кое-где еще есть проблемы, но правительство края следит, чтобы все дома были сданы в срок.

Зампред правительства региона по вопросам строительства Керим Сунгуров проверил стройплощадки. Первым делом он заехал на Кавказскую, где дом готов уже на 76 процентов. К нему присоединился прокурор Хабаровского края Николай Рябов. Работы здесь ведет сочинская компания «Звезда».

- Подрядчик нагнал график работ, закупил почти весь объем материалов, необходимых для завершения строительства. Сейчас проводится госэкспертиза сметной документации в связи с включением ранее упущенных и дополнительных работ. Планируемый срок получения заключения - 21 августа, - сказал Керим Сунгуров.

Далее зампред отправился на долгострой на Салтыкова-Щедрина. Здесь компания «ДВ Строй» возводит двух- и трехсекционный дома. Первый готов уже на 59 процентов, второй - на 50,7 процента. Чтобы ускорить строительство, Керим Сунгуров поручил подрядчику нанять больше людей.

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