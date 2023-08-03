Уровень воды поднялся в реках Хабаровского края Фото: Иван МАКЕЕВ

Сильные дожди, шедшие в последние дни, привели к повышению уровня воды в малых реках на юге Хабаровского края. Больше всего осадки отразились на водных артериях Вяземского и района имени Лазо: Кия, Хор, Подхоренок, Катен, Матай и других реках. Некоторые поселки, расположенные в низинах, оказались в зоне подтоплений. Сейчас уровень воды в реках падает, поэтому населенным пунктам ничего не угрожает.

- Гидрологическая обстановка находится на круглосуточном контроле, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Гидрологи предупреждают, что 6-8 августа в Вяземском районе у поселка Дормидонтовка уровень воды в реке Подхоренок может подняться до отметок неблагоприятного явления, то есть до 5,5-6 метров. На утро 3 августа уровень здесь составил 288 сантиметров, что на пять сантиметров больше, чем днем ранее.

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