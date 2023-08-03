Не открыли дверь, тогда разбил окно: магаданцев осудили за разбой

Жители Магаданской области проведут несколько лет в колонии за разбой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое товарищей из Магаданской области несколько лет проведут за решеткой за разбой. Один, помимо этого, еще виновен в повреждении чужого имущества.

В июле прошлого года 36-летний мужчина решил выяснить отношения с новым избранником его бывшей и пришел к ним в гости. Постучал в дверь, но в квартиру его не пустили. Так как жилище располагалось на первом этаже, он решил действовать радикально.

- Он разозлился, нашел в подъезде лыжную палку, вышел на улицу и начал стучать по окнам первого этажа жилого дома. В результате противоправных действий повреждены стеклопакеты и москитные сетки. После того, как женщина вызвала полицию, нарушитель общественного порядка скрылся, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Через несколько месяцев, в ноябре, он снова попал в поле зрения полиции. Вместе с приятелем проследил до дома за работником золотодобывающей артели, чтобы забрать его деньги. Мужчины проникли в квартиру, избили жертву и отобрали у него 240 тысяч рублей.

В зависимости от роли и степени участия в преступлении мужчины получили разные сроки. Первому дали 7, 5 года в колонии особого режима и два года ограничения свободы, которые он будет отбывать после освобождения. Второй получил 4, 5 года колонии общего режима.

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