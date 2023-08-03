Овощи на пестициды проверяют в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае начали проверять овощи на пестициды. Пока исследования проходят в районе имени Лазо, специалистам лаборатории поступило 18 проб различных плодов, выращенных на этой территории.

Капусту, перец и баклажаны собрали с открытого грунта, а огурцы и помидоры сорвали в теплицах. Теперь все овощи нужно проверить на пестициды. Это препараты, которые применяют для борьбы с болезнями и защиты растений от сорняков и вредителей.

- На территории Российской Федерации действуют требования нормативных документов по показателям безопасности продукции, в том числе установлены уровни предельно допустимой концентрации пестицидов, которые считаются безопасными для здоровья человека, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

За нарушение этих норм физическим и юридическим лицам грозит административная ответственность.

В Хабаровском крае начали проверять овощи на пестициды. Пока исследования проходят в районе имени Лазо. специалистам лаборатории поступило 18 проб различных плодов, выращенных на этой территории.

Капусту, перец и баклажаны собрали с открытого грунта, а огурцы и помидоры сорвали в теплицах. Теперь все овощи нужно проверить на пестициды. Это препараты, которые применяют для борьбы с болезнями и защиты растений от сорняков и вредителей.

- На территории Российской Федерации действуют требования нормативных документов по показателям безопасности продукции, в том числе установлены уровни предельно допустимой концентрации пестицидов, которые считаются безопасными для здоровья человека, - рассказали в ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

За нарушение этих норм физическим и юридическим грозит административная ответственность.