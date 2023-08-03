Ремонт прошел в Центре досуга Солнечного района Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В поселке Хурмули прошел ремонт центра досуга. Работы провели по нацпроекту «Культура», на них выделили 9,27 миллиона рублей. Теперь в культурном учреждении новый пол, ровные и чистые стены и потолки. Также здесь заменили двери, окна, систему водо- и электроснабжения, установили новую сантехнику и заменили приборы отопления. В каждом помещении появилась пожарная сигнализация.

- Благодаря нацпроекту учреждение станет современным центром творчества и искусства, сохраняя традиции культурного наследия и раскрывая творческий потенциал жителей поселка. В центре будут развиваться творческие коллективы и клубные формирования Солнечного района, - сказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Сейчас тут работают четыре клуба: любительское объединение «Сюрприз» для малышей от пяти до семи лет, творческая группа «Веселые ребята» для детей от семи до 12 лет, вокальные группы «Селяночка» и «Русские узоры» для людей от 40 до 70 лет. В сентябре в планах открыть еще и детскую студию декоративно-прикладного искусства. Здесь ребята будут создавать декорации к концертам, готовить костюмы для артистов и помогать проводить мероприятия.

В обновленном центре уже открыли выставку, посвященную реке Горин. В планах провести еще одну, где соберут фотографии природы Хабаровского края. Также здесь будут проводить мероприятия, на которые можно будет сходить по «Пушкинской карте». Первое состоится в этом месяце, а с сентября по субботам молодежь будет собираться на вечеринки.

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