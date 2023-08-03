Движение по новому пути БАМа открыли в Хабаровском крае Фото: ДВЖД

В Хабаровском крае открыли движение по новому пути перегона Кенай - Удоми на Байкало-Амурской магистрали. Здесь отсыпали больше 200 тысяч кубометров полотна, уложили больше восьми километров новых путей, построили три моста и пять водопропускных труб. Кроме того, на перегоне теперь установлена современная система управления.

- На станциях Кенай и Удоми дополнительно уложили более 12 километров рельсошпальной решетки и 14 стрелочных переводов, - рассказали представители Дальневосточной железной дороги.

Специалисты говорят, что сам перегон находится на одном из самых важных участков БАМа по движению от Комсомольска-на-Амуре к морским портам Ванино и Советской Гавани. А после того, как их обновят, пропускная способность вырастет в 3,6 раза.

К слову, в этом году рабочие трудятся более чем на 100 объектах.

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