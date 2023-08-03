Сирены будут звучать шесть дней в Биробиджане

Сирены будут звучать пять дней в Биробиджане
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
В столице Еврейской автономной области прозвучат сирены. При этом жителей города просят быть спокойнее и не паниковать, услышав громкие звуки: оповещения будут нужны для того, чтобы проверить, как работает система, и в случае необходимости отремонтировать ее. Сигналом опасности это являться не будет.
Об этом биробиджанцев предупредили в администрации города. Звучать сирены будут не час, и даже не один день. Проверка системы займет почти всю следующую неделю в разных частях областной столицы: с 7 по 12 августа.
- В Биробиджане будут проводиться тестовые испытания системы оповещения с включением сирен и громкоговорителей. Просьба сохранять спокойствие, - говорится в сообщении мэрии.
Проверку выполняют, чтобы поддерживать ее в постоянной готовности. Сам сигнал может быть громким и продолжительным.
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