Сирены будут звучать шесть дней в Биробиджане

Сирены будут звучать пять дней в Биробиджане Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В столице Еврейской автономной области прозвучат сирены. При этом жителей города просят быть спокойнее и не паниковать, услышав громкие звуки: оповещения будут нужны для того, чтобы проверить, как работает система, и в случае необходимости отремонтировать ее. Сигналом опасности это являться не будет.

Об этом биробиджанцев предупредили в администрации города. Звучать сирены будут не час, и даже не один день. Проверка системы займет почти всю следующую неделю в разных частях областной столицы: с 7 по 12 августа.

- В Биробиджане будут проводиться тестовые испытания системы оповещения с включением сирен и громкоговорителей. Просьба сохранять спокойствие, - говорится в сообщении мэрии.

Проверку выполняют, чтобы поддерживать ее в постоянной готовности. Сам сигнал может быть громким и продолжительным.

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