Наехал и сбежал: в Магадане ищут водителя «Инфинити», который сбил женщину

Водитель на «Инфинити» сбил пенсионерку в Магадане и сбежал Фото: УМВД Магадана

В столице Колымы ищут водителя, сбившего женщину. ДТП произошло утром 2 августа во дворе дома №6 по улицы Болдырева. Здесь автолюбитель на дорогой иномарке сбил пенсионерку и сбежал с места происшествия.

- Неустановленный водитель автомобиля Infiniti G35 Premium совершил наезд на 57-летнюю женщину-пешехода, после чего скрылся с места происшествия, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Женщина получила серьезные травмы, ее пришлось доставить в больницу. Сейчас она проходит обследование у врачей.

Сотрудники полиции организовали проверку. Они выясняют все подробности аварии, а также ищут нарушителя. Просят в этом помощи и у магаданцев. Те, кто стал очевидцем ДТП, или что-либо знает о водителе, могут обратиться в региональное Управление ГИБДД по телефонам: 8(4132) 69-60-29, 69-60-20 или 102.

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