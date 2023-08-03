Неделю нет вестей: в Хабаровске пропал подросток

17-летнего парня неделю ищут в Хабаровске Фото: Лига Спас

В краевой столице ищут 17-летнего подростка. О парне нет вестей больше недели. Ориентировку на молодого человека распространяет поисково-спасательный отряд «Лига Спас».

Михайлова Пашу в последний раз видели 24 июля в районе улицы Яшина в Хабаровске. Он был одет в пятнистую зеленую футболку цвета хаки, синие джинсы, а на ногах - черные кроссовки. С тех пор молодой человек пропал, и о том, что с ним сейчас и где он находится, ничего не известно.

Особых примет у парня нет. Он высокого роста – 185 сантиметров, худощавого телосложения, у парня карие глаза.

Родные Павла уже 10 дней не находят себе места. Они и волонтеры просят помощи у хабаровчан. Все, кто видел подростка или знает, где он может сейчас находиться, могут позвонить по телефонам: 8 (914) 190-12-17, 8 (914) 167-37-77.

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