Акция «Свеча поколений» пройдет в Хабаровске
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Хабаровске 3 августа состоится Всероссийская акция «Свеча поколений». Она пройдет на Площади Славы в 22 часа. По всей стране участники зажгут свечи в годовщину гибели Ольги Качуры, известной как «Корса», Героя России и Героя Донбасса, а также в честь открытия Площади Защитников Донбасса в Новокузнецке.
- В Хабаровске в ночь с 3 на 4 августа в 22:00 сотрудники Филиала фонда «Защитники Отечества» по Хабаровскому краю поддержат акцию и установят на мемориальном комплексе Площади Славы 300 свечей, образующих слово «Донбасс», - рассказали в управлении образования Хабаровска.
Всех жителей города приглашают принять участие в акции и почтить память героев, погибших не только в годы Великой Отечественной войны, но и спецоперации. После зажжения свечей пройдет церемония возложения цветов.
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