Молодой житель Магадана проведет 11 лет в колонии строгого режима за наркотики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Колыме вступил в законную силу приговор против 21-летнего парня. Молодой человек признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору.

Два года назад, в марте 2021-го, парень занимался распространением запрещенных веществ. Он заказал почти 150 граммов наркотика, расфасовал в пять свертков и спрятал в тайниках по Магадану.

- Магаданский городской суд осудил наркокурьера к 11 годам лишения свободы со штрафом в размере 60 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Адвокат обжаловал судебное решение и настаивал на отсутствии у осужденного умысла на сбыт запрещенных веществ. Но судебная коллегия отклонила апелляцию и приговор оставила без изменений. Молодому человеку придется отсидеть весь срок.

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