Молодой житель Магадана проведет 11 лет в колонии строгого режима за наркотики
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На Колыме вступил в законную силу приговор против 21-летнего парня. Молодой человек признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору.
Два года назад, в марте 2021-го, парень занимался распространением запрещенных веществ. Он заказал почти 150 граммов наркотика, расфасовал в пять свертков и спрятал в тайниках по Магадану.
- Магаданский городской суд осудил наркокурьера к 11 годам лишения свободы со штрафом в размере 60 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Адвокат обжаловал судебное решение и настаивал на отсутствии у осужденного умысла на сбыт запрещенных веществ. Но судебная коллегия отклонила апелляцию и приговор оставила без изменений. Молодому человеку придется отсидеть весь срок.
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