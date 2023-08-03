Оставил умирать: житель ЕАО понесет наказание за смерть человека в ДТП

В ЕАО осудили мужчину за смертельную аварию и брошенное место ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ЕАО вынесли приговор жителю села Амурзет. По его вине в серьезной аварии погиб человек. Мужчина сел тогда за руль в пьяном виде, да, к тому же, без прав.

Он ехал по улице Крупской с двумя пассажирами на огромной скорости, на которой контролировать машину не мог бы даже трезвый и опытный водитель. В итоге не справился с управлением, слетел в кювет и въехал в дерево. От удара один из пассажиров получил очень тяжелые травмы, от которых погиб. Но его еще можно было спасти, если бы водитель не сбежал.

- С места дорожно-транспортного происшествия обвиняемый скрылся, осознавая опасность для жизни и здоровья потерпевшего, который был лишен самостоятельно обратиться за медицинской помощью в силу своего беспомощного состояния, умышленно оставил потерпевшего в опасности. В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал частично, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

В итоге шесть лет и восемь месяцев водитель проведет в колонии, еще три года ему нельзя садиться за руль.

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