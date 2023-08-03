В парке Ванино в Хабаровском крае заметили следы медведя
Фото: Иван МАКЕЕВ
В центр населенного пункта Хабаровского края зашел медведь. Следы косолапого хищника заметили в парке Победы в поселке Ванино. Администрация теперь просит жителей быть осторожнее.
- Просим быть осторожнее, на прогулках не выходить за пределы благоустроенных территорий и не оставлять в парке остатки еды и упаковки от пищевых продуктов, сообщили представители администрации Ванинского района.
Между тем ранее жителей региона попросили не проявлять заботы и не кормить мишек, так как это может быть опасно и для них самих. Когда медведь привыкает есть человеческую пищу, он начинает чаще выходить на трассу, создавая, в том числе, и аварийные ситуации. В ДТП может погибнуть сам хищник или пострадать люди. А в некоторых ситуациях медведь может наброситься на человека и победить в этой неравной схватке.
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