Что произошло в Хабаровском крае к утру 4 августа: главные новости

Мужчина из Хабаровска 20 лет прожил с куском металла внутри Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Много лет назад хабаровчанин попал в больницу из-за желчнокаменной болезни. Мужчине пришлось лечь под нож хирурга. Операция прошла успешно, пациента выписали, он поправился и вернулся к привычной жизни. Через два десятка лет он снова попал в больницу, на этот раз с желтухой. Во время операции врачи заметили в тканях кусок металла. Присмотревшись, они поняли, что это обломок иглы, который, видимо, находился внутри пациента все 20 лет.

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