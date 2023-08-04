Без шансов: водитель «Тойоты» погиб при лобовом столкновении с тягачом в Хабаровском крае

Мужчина погиб в аварии с тягачом на трассе «Уссури» в Хабаровском крае Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

По-настоящему жуткая авария случилась вечером 3 августа около 20:30 на 158 километре трассы «Уссури». Водитель легковушки моментально скончался после столкновения с тягачом. Иномарка за секунду превратилась в металлолом. Выжить в таком ДТП было невозможно.

- Авария произошла в Бикинском районе. 59-летний водитель «Тойоты-Короны» ехал со стороны Владивостока в Хабаровск. Машина выехала на встречку и лоб в лоб врезалась в «Ситрак С7Н». Тягач продолжил неконтролируемое движение и врезался в «Тойоту-Приус», которая ехала навстречу, - рассказали в УГИБДД по Хабаровскому краю.

59-летний водитель легковушки скончался на месте ДТП Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть водителя «Тойоты-Короны». Следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции устанавливают детали аварии.

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