«Ничего серьезного»: мужчине отказали в заведении дела после вооруженного нападения в Комсомольске

Прокуратура добилась начала расследования в деле о нападении в Комсомольске Фото: Прокуратура Хабаровского края

В июне мужчина обратился в полицию после того, как на него напал неизвестный с ножом. Он получил ранение в грудь, но правоохранители не стали открывать уголовное дело, несмотря на имеющиеся доказательства преступления. Тогда пострадавший обратился в прокуратуру с просьбой помочь ему добиться правосудия.

- Прокуратура Комсомольска проверила обоснованность отказа органом предварительного расследования в заведении уголовного дела. Зампрокурора отменил решение и потребовал организовать преследование. После этого уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия» было открыто, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Полиция начала расследование. Сейчас устанавливаются обстоятельства нападения и ведется поиск причастных лиц.

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